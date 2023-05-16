Госдолг

Ингушетия сократила общий долг региона с 11,8 млрд до 3,3 млрд рублей

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Ингушетия в 2022 году смогла сократить общий долг региона с 11,8 млрд рублей до 3,3 млрд рублей. Об этом заявил премьер-министр республики Владимир Сластенин, выступая с ежегодным отчетом в Народном собрании.

«Закрыта задолженность по мерам бюджетного принуждения, по которым Правительство республики с 2019 года перечислило в федеральный бюджет 3,9 млрд рублей. За счет экономии собственных средств и помощи из федерального центра удалось погасить кредиторскую задолженность в размере 5,8 млрд рублей», — написал в своем Телеграм-канале Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, который с рабочей поездкой находится в Москве.

По его словам, сейчас основной объем оставшейся задолженности составляет 1,9 млрд рублей и эта задолженность реструктуризирована до 2029 года.

«Параллельно велась работа по наращиванию собственных доходов региона, которые достигли 9 млрд рублей, это на 3 млрд больше чем в 2021 году», — отметил Калиматов.

«Получилось это благодаря работе по наращиванию собственных доходов региона и экономии по итогам проведенных торгов. Достигнутые успехи радуют», — добавил Глава.

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