Выставка

Ингушетия стала первым субъектом СКФО, где открылась передвижная выставка «НАТО. Хроника жестокости»

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Ингушетия стала первым субъектом СКФО, где в государственном музее краеведения имени Тугана Мальсагова в городе Назрани открылась передвижная выставка «НАТО. Хроника жестокости» к 73-летию организация Североатлантического договора и в связи с событиями на Украине.

«Передвижная выставка, показывающая истинное «лицо» НАТО, продлится до конца месяца. Ознакомиться с фотографиями из собрания ТАСС и МИА «Россия сегодня», артефактами и документами из собрания музея современной истории России, относящихся к периоду холодной войны XX века, смогут и жители других городов республики, в том числе столицы — Магаса», — сообщили газете «Ингушетия» в администрации Главы и правительства региона.

Напомним, военно-политический блок стран Северной Америки и Западной Европы The North Atlantic Treaty Organization появился 4 апреля 1949 года в Вашингтоне, где главы МИД 12 государств во главе с США подписали Североатлантический договор.

К годовщине создания НАТО музей современной истории России открыл выставку, посвященную ключевым международным событиям от начала холодной войны до наших дней, связанным с военной деятельностью Североатлантического альянса.

Выставка состоит из нескольких разделов, которые рассказывают об американских бомбардировках Хиросимы и Нагасаки (Япония), планах нападения США и их союзников на СССР, разработанных вскоре после Второй мировой войны, локальных конфликтах конца XX — начала XXI века, включая бомбардировки Югославии в 1999 году, войны в Ираке и Афганистане в 2000-е годы, конфликт в Сирии, а также современные события на территории Украины, к которым и привело сотрудничество этой страны с НАТО.

С целью продвижения просветительской выставки «НАТО. Хроника жестокости» в регионы и создания условий для широкого доступа российских граждан, в первую очередь молодежи, к ее материалам, музеем современной истории России была запущена всероссийская акция, в рамках которой было предложено провести выставки в субъектах страны.

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