Ингушетия в этом году получила аванс в размере 45 млн руб. на расселение жильцов аварийных домов

«Республика до конца 2024 года планирует расселить 635 человек из аварийных домов. Для этих целей необходимо приобрести 132 квартиры общей жилой площадью около 6,6 тыс. кв. м», — сказал представитель ведомства.

По его информации, поданная властями республики заявка в конце марта текущего года одобрена правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ на общую сумму более 91 млн руб. Из них средства фонда — 90,2 млн руб., республиканского бюджета — свыше 900 тыс. руб.

«В бюджет Ингушетии поступил аванс в размере 45 млн рублей. Начата работа по оформлению необходимых документов для направления полученных средств в муниципальные бюджеты для приобретения готового жилья у застройщиков», — рассказали в министерстве.

Напомним, установленный показатель для региона по переселению граждан на 2022 год — расселение 100 человек и 1,9 тыс. кв. м жилья.