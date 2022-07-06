Ингушетия в этом году получила аванс в размере 45 млн руб. на расселение жильцов аварийных домов

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Власти региона намерены до конца 2024 года приобрести 132 квартиры для жителей аварийных многоквартирных домов до конца 2024 года, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минстроя республики.

«Республика до конца 2024 года планирует расселить 635 человек из аварийных домов. Для этих целей необходимо приобрести 132 квартиры общей жилой площадью около 6,6 тыс. кв. м», — сказал представитель ведомства.

По его информации, поданная властями республики заявка в конце марта текущего года одобрена правлением Фонда содействия реформированию ЖКХ на общую сумму более 91 млн руб. Из них средства фонда — 90,2 млн руб., республиканского бюджета — свыше 900 тыс. руб.

«В бюджет Ингушетии поступил аванс в размере 45 млн рублей. Начата работа по оформлению необходимых документов для направления полученных средств в муниципальные бюджеты для приобретения готового жилья у застройщиков», — рассказали в министерстве.

Напомним, установленный показатель для региона по переселению граждан на 2022 год — расселение 100 человек и 1,9 тыс. кв. м жилья.

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