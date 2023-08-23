Ингушетия в пятерке регионов-лидеров по функциональной грамотности школьников

Как сообщила на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым вице-премьер — министр образования и науки региона Эсет Бокова, большим достижением стало то, что Ингушетия заняла четвертое место среди субъектов федерации по итогам мониторинга, проведенного Институтом стратегии развития образования в 2022-2023 учебном году. Это свидетельствует о высоком уровне функциональной грамотности учащихся республики.

Эсет Бокова рассказала, что в рамках плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности в регионе были проведены открытые онлайн-уроки «ПроеКТОрия», направленные на раннюю профориентацию. Общее их количество — 24 264. Также старшеклассники посетили промышленные предприятия, включая швейное объединение «Ингушетия»" и обувную фабрику «Фелидже Пэллэ», в рамках профориентационных экскурсий.

Вице-премьер также отметила успешное функционирование классов «Педагогической направленности» в 16 общеобразовательных организациях региона, которые предлагают различные профили в рамках программ среднего общего образования.

«Функциональная грамотность подразумевает не только умение читать и писать, но и способность применять полученные знания и навыки на практике. Это необходимо для успешной учебы, дальнейшего профессионального роста и активного участия в общественной жизни. Кроме того, это является основой для формирования критического мышления, самостоятельности и достижения личностных целей. Также важно развивать дополнительные образовательные программы и инициативы, которые помогут подготовить наших детей к успешной жизни в современном мире», — подчеркнул Махмуд-Али Калиматов, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.