Ингушетия вошла в десятку регионов по использованию электронной модели обращения с отходами
Ингушетия присоединилась к передовым регионам, применяющим типовое решение, разработанное Российским экологическим оператором. Информационное решение, разработанное Минприроды региона совместно с РЭО представляет собой электронные модели территориальных схем обращения с ТКО вместо многочисленных таблиц в текстовом формате.
По информации экологического ведомства республики, в перечень субъектов, которые в первом полугодии текущего года успешно воспользовались цифровой моделью кроме Ингушетии оказались — ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Мурманская, Запорожская, Херсонская, Курганская, Калининградская области.
Сообщается, что цифровые модели позволяют осуществлять мониторинг ситуации с отходами в режиме онлайн и прогнозировать развитие отрасли.
Отметим, что по прогнозам ППК «РЭО», в течение второго полугодия текущего года в общей сложности 20 субъектов России придут к использованию типового решения в виде электронной модели.