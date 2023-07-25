Ингушетия вошла в десятку регионов по использованию электронной модели обращения с отходами

По информации экологического ведомства республики, в перечень субъектов, которые в первом полугодии текущего года успешно воспользовались цифровой моделью кроме Ингушетии оказались — ДНР, ЛНР, Карачаево-Черкесская Республика, Адыгея, Мурманская, Запорожская, Херсонская, Курганская, Калининградская области.

Сообщается, что цифровые модели позволяют осуществлять мониторинг ситуации с отходами в режиме онлайн и прогнозировать развитие отрасли.

Отметим, что по прогнозам ППК «РЭО», в течение второго полугодия текущего года в общей сложности 20 субъектов России придут к использованию типового решения в виде электронной модели.