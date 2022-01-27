Память

Ингушская делегация примет участие в памятных мероприятиях в Липецке к 30-летию подвига Героя России Суламбека Осканова

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Официальная делегация Ингушетии по поручению Главы республики Махмуд-Али Калиматова 7 февраля примет участие в памятных мероприятиях в Липецкой области, посвященных 30-летию подвига и гибели первого Героя России, летчика-истребителя Суламбека Осканова.

Регион будут представлять сенатор Мухарбек Барахоев, руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Муслим Оздоев, вице-спикер Народного собрания Руслан Паров и заместитель министра по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ваха Беков.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, в мероприятии примут участие заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров, представители местной ингушской диаспоры и родственники Суламбека Осканова, его друзья и сослуживцы, руководство Липецкой области, представители исполнительных органов государственной власти, администрации Добринского района, областного военного комиссариата, учащиеся СОШ номер один населенного пункта Хворостянка.

Напомним, что 30 лет назад, 7 февраля 1992 года, уводя неисправный МиГ-29 от жилого поселка погиб начальник Липецкого центра подготовки и переучивания летного состава ВВС России генерал-майор авиации Суламбек Осканов. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему было присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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