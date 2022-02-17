Ингушская прокуратура добилась закрытия сайтов с нецензурной бранью

«В ходе мониторинга интернета прокуратура выявила 73 сайта с нецензурной бранью. Доступ к ресурсам не был ограничен и не требовал регистрации и введения пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь», — сказал представитель пресс-службы.

Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ней.

Требования ведомства удовлетворены в полном объеме, ресурсы закрыты.