Ингушская прокуратура добилась закрытия сайтов с нецензурной бранью
Малгобекский городской суд по искам надзорного ведомства вынес постановление о закрытии десятков сайтов за нарушения, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры субъекта.
«В ходе мониторинга интернета прокуратура выявила 73 сайта с нецензурной бранью. Доступ к ресурсам не был ограничен и не требовал регистрации и введения пароля, ознакомиться с содержанием страниц и скопировать информацию в электронном варианте мог любой интернет-пользователь», — сказал представитель пресс-службы.
Прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании этой информации запрещенной к распространению на территории России и об ограничении доступа к ней.
Требования ведомства удовлетворены в полном объеме, ресурсы закрыты.