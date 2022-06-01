Ингушская прокуратура обнародовала итоги проверки после отравления угарным газом детей
Причиной отравления угарным газом двоих детей в одном из многоквартирных домов в Карабулаке послужила неисправность дымовых и вентиляционных каналов, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры региона.
«Прокуратура провела проверку в связи с отравлением угарным газом 29 мая двоих малолетних детей в многоквартирном доме № 32 в Карабулаке. Установлено, что причиной накопления в квартире угарного газа является неисправность дымовых и вентиляционных каналов и отсутствие тяги», — сказал собеседник издания.
По его информации, из-за этого происходило неполное сгорание газа в процессе использования водонагревательного газового оборудования и наполнение помещения окисью углерода.
В соответствии с действующим законодательством, надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах обеспечивается путем проверки, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в МКД, либо путем заключения соответствующего договора.
Однако, в нарушение закона, управляющая компания муниципалитета не обеспечила должное содержание дымовых и вентиляционных каналов в доме.
По итогам проверки ведомство внесло в адрес директора организации представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
Сейчас коммунальщики занимаются исправлением ситуации. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокурора города.
По данным пресс-службы, состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.