Ингушская прокуратура обнародовала итоги проверки после отравления угарным газом детей

«Прокуратура провела проверку в связи с отравлением угарным газом 29 мая двоих малолетних детей в многоквартирном доме № 32 в Карабулаке. Установлено, что причиной накопления в квартире угарного газа является неисправность дымовых и вентиляционных каналов и отсутствие тяги», — сказал собеседник издания.

По его информации, из-за этого происходило неполное сгорание газа в процессе использования водонагревательного газового оборудования и наполнение помещения окисью углерода.

В соответствии с действующим законодательством, надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов в многоквартирных домах обеспечивается путем проверки, при необходимости их очистки и (или) ремонта лицами, ответственными за содержание общего имущества в МКД, либо путем заключения соответствующего договора.

Однако, в нарушение закона, управляющая компания муниципалитета не обеспечила должное содержание дымовых и вентиляционных каналов в доме.

По итогам проверки ведомство внесло в адрес директора организации представление об устранении выявленных нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

Сейчас коммунальщики занимаются исправлением ситуации. Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле прокурора города.

По данным пресс-службы, состояние пострадавших удовлетворительное, их жизни и здоровью ничего не угрожает.