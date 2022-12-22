Госфилармония

Ингушские артисты выступают в школах республики с новогодними концертами

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Творческий коллектив Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева проводит серию новогодних праздничных мероприятий для учеников школ, лицеев и интернатов республики, сообщила пресс-служба учреждения.

«Подарить детям предновогодние эмоции и праздничное настроение — главная задача артистов, и поэтому все силы направлены на составление ярких, насыщенных концертных программ с участием популярнейших солистов-вокалистов и творческих коллективов филармонии», — рассказал собеседник.

По его словам, накануне для воспитанников школы-интерната № 1 города Назрани был дан новогодний концерт «Дегчура иллеш шоана», в котором выступили Зелимхан Барханоев, Мовсар Аксагов, Залина Горчханова, Лолита Хашагульгова, Абдула Балаев, Джабраил Кантышев. Концертную программу вела Рита Мерешкова.

«Дети получили огромный заряд бодрости, весело танцевали, аплодировали артистам, были очень активны и раскованны. Дед Мороз и Снегурочка также не удержались от искрометной лезгинки, проявили мастерство танца и заводили зрительный зал», — отметил собеседник.

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