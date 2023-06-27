Бокс

Ингушские боксеры стали призерами международного турнира в Сочи

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Ингушские спортсмены стали призерами 37-го Международного турнира по боксу среди юношей памяти Героя СССР Мартироса Нагуляна в Сочи.

Как сообщили в Федерации бокса республики, в соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов из Татарстана, Узбекистана, Сахалина, Абхазии, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской Республики, Донецкой Народной Республики, Белгородской, Ростовской, Курской и Калужской областей.

В Сочи выступили боксеры спортивной школы сельского поселения Дачное (Яндиево) Пригородного района. По итогам выступления ингушские спортсмены показали хороший результат, завоевав четыре золотых и одну серебряную медали.

Так, победителями соревнований стали Яндиев Ахмед, Патиев Сайфуллах, Яндиев Рамазан, Хадзиев Зелимхан. Серебро в активе у Яндиева Салахадина. Подготовили спортсменов тренеры Яндиев Магомед и Албаков Ахмед.

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