Ингушские боксеры стали призерами международного турнира в Сочи

Как сообщили в Федерации бокса республики, в соревнованиях принимали участие более 400 спортсменов из Татарстана, Узбекистана, Сахалина, Абхазии, Ханты-Мансийского автономного округа, Краснодарского края, Северной Осетии, Кабардино-Балкарской Республики, Донецкой Народной Республики, Белгородской, Ростовской, Курской и Калужской областей.

В Сочи выступили боксеры спортивной школы сельского поселения Дачное (Яндиево) Пригородного района. По итогам выступления ингушские спортсмены показали хороший результат, завоевав четыре золотых и одну серебряную медали.

Так, победителями соревнований стали Яндиев Ахмед, Патиев Сайфуллах, Яндиев Рамазан, Хадзиев Зелимхан. Серебро в активе у Яндиева Салахадина. Подготовили спортсменов тренеры Яндиев Магомед и Албаков Ахмед.