Гуманитарная помощь

Ингушские единороссы отправили 40 тонн питьевой воды жителям Донбасса

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Депутаты Народного собрания Ингушетии от фракции «Единая Россия» отправили жителям Донецкой и Луганской народных республик 40 тонн чистой питьевой воды «Обанхи», сообщает пресс-служба региональной отделения партии.

«Из Назрани выехали фуры с очередной партией 40 тонн чистой питьевой воды «Обанхи» в пятилитровых канистрах», — говорится в сообщении.

«Мы все прекрасно видим, какая сложная ситуация сейчас на Донбассе. И мирные жители ЛДНР, и те, кто защищает их и борется за свободу, нуждаются в нашей моральной и гуманитарной поддержке. Необходимость в воде есть всегда, поэтому сейчас мы приняли решение отправить именно воду. Ингушетия активно принимает участие в сборе гуманитарной помощи. По возможности мы и дальше будем оказывать поддержку», — сказал руководитель фракции «Единой России» в Народном собрании Магомет Алисханов.

Отметим, ранее Ингушетия уже неоднократно направляла для жителей Донбасса продукты питания, воду, а также предметы первой необходимости и одежду.

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