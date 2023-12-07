«Единая Россия»

Ингушские единороссы проверили спортивные объекты города Магас

0

Ингушские единороссы провели инспекционные мероприятия на стадионе имени Парчиева и в спортивном клубе «Оздо» в Магасе.

«Спортивные объекты — популярное место времяпрепровождения многих детей. Они находятся в окружении нескольких школ и детских садов. Для воспитания навыков ведения здорового образа жизни подрастающему поколению необходимо создать комфортные условия для занятия спортом. Одно из направлений Народной программы — это выявление и устранение недостатков у спортивных объектов», — сообщил газете «Ингушетия» председатель городского совета Хаваж-Багаудин Дарсигов.

По информации регионального отделения «Единой России», участники «партийного десанта» обсудили различные вопросы с администрациями спортивных объектов, где были выявлены некоторые недостатки, те в свою очередь пообещали исправить недочеты в ближайшее время.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
УПЧ по региону восстановил пенсионные права жительницы Ингушетии
В ближайшие выходные стартует очередной зимний чемпионат Ингушетии по футболу
На форуме «Россия» в день Ингушетии пройдут две лекции
В 2024 году Ингушетия войдет в проект по распределению социального заказа паллиативной помощи
Избирательная комиссия Ингушетии провела интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?»
Представители Ингушетии приняли участие в видеоконференции с участием руководства Минспорта России
Журналистов Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь»
Полпредом в СКФО принято положительное решение по ремонту школы в Карабулаке Ингушетии
Ряд партий гуманитарной помощи отправят из Ингушетии жителям Палестины
До двух лет заключения грозит жительнице Ингушетии за сбыт поддельного алкоголя
В Назрани Ингушетии появился проекционный пешеходный переход

Главное

Яндекс.Метрика

 