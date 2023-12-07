Ингушские единороссы проверили спортивные объекты города Магас

«Спортивные объекты — популярное место времяпрепровождения многих детей. Они находятся в окружении нескольких школ и детских садов. Для воспитания навыков ведения здорового образа жизни подрастающему поколению необходимо создать комфортные условия для занятия спортом. Одно из направлений Народной программы — это выявление и устранение недостатков у спортивных объектов», — сообщил газете «Ингушетия» председатель городского совета Хаваж-Багаудин Дарсигов.

По информации регионального отделения «Единой России», участники «партийного десанта» обсудили различные вопросы с администрациями спортивных объектов, где были выявлены некоторые недостатки, те в свою очередь пообещали исправить недочеты в ближайшее время.