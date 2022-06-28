Ингушские футболисты из Малгобека выиграли у юниоров из нальчикского «Спартака»

По информации ingfootball, встреча прошла в Нальчике на стадионе «Спартак» и завершилась со счетом 2:1 в пользу малгобекчан.

Отмечается, что все голы в матче были забиты в первом тайме. Уже к 32-й минуте гости обеспечили себе комфортный задел в счете, дважды поразив ворота соперника. На седьмой минуте Бекхан Барахоев вывел свою команду вперед, добив мяч в сетку с центра штрафной. На 32-й минуте ингушские юниоры заработали пенальти, который точно реализовал Хаваж Гойгов. Во второй половине встречи подопечным Хасана Оздоева удалось сохранить победное преимущество и одержать важнейшую победу на выезде. К тому же малгобекские юниоры доигрывали матч в меньшинстве — на 77-й минуте красную карточку получил Хаваж Гойгов. Малгобекская команда одержала вторую победу в сезоне, набрала шесть очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице своей группы. «Спартак-Нальчик» с четырьмя баллами идет на предпоследней, седьмой позиции в таблице. В следующем туре подопечные Хасана Оздоева 2 июля примут на своем поле ФШ «Нальчик».