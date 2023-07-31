Ингушские правоохранители пресекли бесцельную стрельбу на свадебных торжествах в столице

«В ходе обеспечения общественного порядка сотрудники полиции в Магасе выявили факт бесцельной стрельбы из охолощенного пистолета иностранного производства на проспекте Зязикова в составе свадебного кортежа 26-летним жителем сельского поселения Сурхахи Назрановского района», — сказал собеседник издания.

По его информации, в минувшее воскресенье в том же городе правоохранители пресекли стрельбу из охолощенного автомата системы Калашникова на территории ресторана по улице Борова. Нарушителем оказался житель села Нестеровское Сунженского района 2003 года рождения.

Оружие направили на исследование«, на стрелков составили материал по ч. 2 ст. 20.13 КоАП России (стрельба из оружия в не отведенных для этого местах)

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», в сентябре 2020 года сход в Назрановском районе по рекомендации совета алимов республики принял решение, что отныне свадебный кортеж в с. п. Кантышево будет состоять только из четырех машин. Во главе свадебной процессии в одном автомобиле будет ехать мулла и старейшины, за ними будет следовать машина с невестой и её сопровождающими, в третьей машине находится молодёжь.

Всю колонну будет контролировать четвертый автомобиль, в котором будут старшие родственники хозяина торжества. Они своим авторитетом должны обеспечить соблюдение участниками свадебного кортежа дисциплины и безопасности движения по пути следования.

За несоблюдение установленных правил на водителя-нарушителя будет наложен штраф в размере 50 тыс. рублей в пользу местной общины (закят) для малоимущих.

Такие же общественные санкции ждут и того, кто решит устроить во время следования свадебного кортежа стрельбу из боевого или охолощенного оружия.

На выплату штрафа дадут 10 дней. Если по истечении назначенного срока штраф не выплачен, то нарушитель и его семья могут быть отлучены от тейпа и села.

Как сообщал «Ингушетии» имам мечети села Кантышево Джабраил Арчаков, совет алимов, духовенство в целом настроены очень решительно для искоренения частых аварий с участием свадебных кортежей.

Причиной собрания послужило ДТП с тремя погибшими с участием свадебного кортежа.