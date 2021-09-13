Самбо

Ингушские самбисты стали победителями турнира на кубок Главы республики

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Сборная Ингушетии заняла первое общекомандное место в турнире на кубок Главы региона, который накануне прошел во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева.

По итогам состязаний у ингушских спортсменов 18 медалей, шесть из которых золотые. Вторыми стали борцы из Чечни, на третьей ступени пьедестала почета расположились самбисты из Калмыкии.

Как ранее сообщала наша газета, I открытый Всероссийский турнир по самбо на кубок Главы Ингушетии стартовал в субботу, 11 сентября.

Для участия в соревнованиях в Назрань съехались 120 спортсменов 2005, 2006 и 2007 годов рождения из Чечни, Дагестана, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Ставропольского края, Астраханской области, а также Армении, Абхазии, Донецкой Народной Республики и Австрии.

Самой многочисленной стала ингушская команда — в нее вошли 48 спортсменов. Чечню представляли 20 борцов, чуть менее многочисленные делегации приехали из Кабардино-Балкарии и Дагестана. Они разыграли награды в 10-ти весовых категориях: 35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 71 и 79 кг. Призовой фонд турнира составил 600 тысяч рублей.

Победители и призеры состязаний помимо медалей получили в подарок комплекты самбисткой экипировки и ценные подарки.

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