Дзюдо

Ингушские спортсмены из клуба дзюдо «Магас» стали победителями V Юбилейного юношеского турнира по дзюдо в Москве

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Ингушские спортсмены из клуба дзюдо «Магас» стали победителями V Юбилейного юношеского турнира по дзюдо Nikuchadze Hall Of Fame .

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», на соревнованиях в Москве Юсуф Торшхоев занял первое место в весовой категории до 34 кг, Джабраил Торшхоев — первое место в весовой категории до 38 кг, Абу-Бакр Торшхоев — первое место в весовой категории до 46 кг, Ислам Цечоев — первое место в весовой категории до 73 кг.

Напомним, в состязаниях в столице России приняли участие около 200 юных спортсменов из разных регионов страны.

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