Ингушские спортсмены завоевали 9 медалей на чемпионате СКФО в Грозном

Как сообщили в Федерации бокса республики, соревнования проходили в грозненском спорткомплексе «Олимпийск». В них приняли участие более 80-ти лучших боксеров из разных субъектов СКФО. Спортсмены в 13 весовых категориях оспаривали лидерство и путевки на чемпионат России, который пройдет в августе в Хабаровском крае.

По итогам выступления ингушские спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и 5 бронзовых медалей.

Чемпионами Северо-Кавказского федерального округа по боксу стали Гайтукиев Мовлатгири 63,5 кг (тренер Хамхоев Абдулкадыр) и Местоев Магомед 75 кг (тренеры Местоев Макшарип, Шанхоев Беслан, Джандаров Абдулмалик). Чемпионы также выполнили норматив «Мастера спорта России».

Серебро выиграли Алиев Магомед 80 кг (Дзангиев Ибрагим, Мургустов Иса, Дзауров Магомед), Горданов Умар 71 кг (Аушев Тимур, Барахоев Мустафа, Боков Хусейн).

Обладателями бронзовых медалей стали: Плиев Мовсар, 75 кг (Местоев Макшарип), Евкуров Тамерлан, 54 кг ( Дзауров Магомед, Бадиев Адам), Леймоев Мовсар, 86 кг (Илиев Исмаил), Богатырев Иса, 63,5 кг ( Аушев Идрис), Мургустов Лом-Али, 54 кг (Мургустов Беслан, Дзангиев Ибрагим, Дзауров Магомед). Победители и призеры были награждены кубками, медалями и грамотами.

Стоит отметить, что чемпионы и серебряные призеры чемпионата СКФО получили право участия в чемпионате России по боксу. Еще одну путевку в Хабаровский край ранее на Всероссийских соревнованиях РОФСО «Юность России» по боксу получил бронзовый призер чемпионата СКФО Тамерлан Евкуров.

Поздравляем победителей, призеров и тренеров с успешным выступлением на серьезном отборочном старте и желаем дальнейших успехов в спортивной карьере.