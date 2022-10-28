Флешмоб

Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО

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В рамках реализации проекта «Школа юных корреспондентов» юнармейцы Ингушетии запустили Всероссийский флешмоб «Видеопривет солдату» в поддержку российской армии, участвующей в специальной военной операции на Украине.

Юнкор Рабия, автор идеи данного флешмоба, отправилась на рынок города воинской славы Малгобека, чтобы записать на видео слова поддержки участников СВО от простых жителей города.

Автор ролика призвала юнкоров «Юнармии» поддержать ее идею и присоединиться к флешмобу.

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, записали ответное видео, в котором поблагодарили ингушских юнармейцев за поддержку и пообещали вернуться домой живыми-здоровыми с победой.

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