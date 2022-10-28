Ингушские юнармейцы запустили всероссийский флешмоб в поддержку участников СВО

Юнкор Рабия, автор идеи данного флешмоба, отправилась на рынок города воинской славы Малгобека, чтобы записать на видео слова поддержки участников СВО от простых жителей города.

Автор ролика призвала юнкоров «Юнармии» поддержать ее идею и присоединиться к флешмобу.

Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции на Украине, записали ответное видео, в котором поблагодарили ингушских юнармейцев за поддержку и пообещали вернуться домой живыми-здоровыми с победой.