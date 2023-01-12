Ингушских фотографов приглашают к участию в конкурсе «Самая красивая страна»

Конкурс проводится девятый год подряд, и как всегда его главная задача — сохранение дикой природы России и воспитание у молодого поколения бережного отношения к окружающему миру.

В творческом состязании несколько номинаций: «Пейзаж», «Дикие животные», «Птицы», «Магия стихии», «Россия с высоты птичьего полёта», «Россия в лицах», «Живой архив», «Искусство дикой природы (арт-фото)», «Макромир» и «Снято на смартфон».

Свои снимки могут присылать не только профессионалы фотосъемки, но и любители разных возрастов, независимо от места проживания. Также необязательно быть гражданином Российской Федерации, но на фото должны быть запечатлены различные уголки необъятной России.

Прием работ уже стартовал, он продлится до 16 апреля 2023 года.

Победители в каждой номинации будут награждены денежными призами в размере 250 тысяч рублей. По результатам конкурса будет издан красочный фотоальбом, куда войдут работы всех финалистов. Кроме того, эти фото будут экспонироваться на выставках не только в регионах России, но и за рубежом.

Более подробная информация на сайте https://photo. rgo. ru/.