Профилактика

Ингушских правоохранителей призвали защищать население от провокационных проявлений на фоне спецоперации на Украине

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Руководитель МВД России по Ингушетии, генерал-лейтенант полиции Михаил Коробкин вместе с общественниками встретился с личным составом ППС МО «Сунженский», при участии начальника подразделения Нухи Цечоева. Он призвал правоохранителей проявлять бдительность в связи с участившимися по всей стране провокациями на фоне спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба силового ведомства.

«Следует помнить о том, что представители «оппонирующей стороны», предчувствуя неизбежность поражения, и, будучи не в состоянии оказать нашим военнослужащим эффективное сопротивление на линии соприкосновения сил, предпринимают не всегда безуспешные попытки отыграться на мирных жителях, в том числе и с помощью завербованных преступников» — сказал Коробкин.

По его словам, правоохранители обязаны защищать мирных граждан, оправдывать их доверие, выявлять и пресекать все преступления и административные правонарушения.

«Общество должно быть уверено, что его покой оберегают лучшие из лучших, подготовленные, ответственные, принципиальные и честные сотрудники полиции» — заключил руководитель силового ведомства.

В завершение Коробкин поинтересовался у рядовых и младшего начальствующего состава полиции какие книги они читают, так как, по его словам, хороший полицейский, помимо должностных умений, должен обладать широким кругозором и определённым интеллектуальным багажом.

Внимательно выслушав ответы собравшихся, министр отметил, что сам, несмотря на большую загруженность, старается уделять время чтению. Среди прочитанных за последнее время книг он назвал «Из тьмы веков», «Багровые зори» и «Сыновья Беки».

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