Флешмоб

Ингушских школьников приглашают принять участие в танцевальном флешмобе ко Дню России

0

Школьников Ингушетии приглашают к участию в танцевальном флешмобе ко Дню России. Как сообщили организаторы мероприятия, которое состоится в рамках проекта «Культура для школьников», акция пройдет с 8 по 12 июня.

Для участия нужно записать на видео свой танец под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна» и опубликовать его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) во «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш. При этом укажите регион, имя и фамилию, название коллектива или учреждения. Приветствуются работы с большим количеством участников.

20 лучших работ объединят в общий видеоролик и опубликуют на портале «Культурадляшкольников. РФ».

Имена победителей станут известны 3 июля. Их наградят сертификатами и подарками от проекта «Культура для школьников», сообщается на сайте проекта.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Магасе провели республиканский турнир по мини-футболу, приуроченный ко Дню Ингушетии
Молодежный театр Ингушетии приглашает на комедию «Моя дорогая сноха»
Берегоукрепительные работы на территории башенного комплекса «Цори» в Ингушетии завершаются
Директор коммерческой организации при строительстве ДОУ в Ингушетии присвоил более 15 млн руб.
Минприроды Ингушетии выявило несанкционированное размещение строительного мусора
В Ингушетии руководитель строительной фирмы получил условный срок за хищение 2,6 млн руб.
В Ингушетии популяризируют родной язык через приложение на мобильных устройствах
МКЖР Ингушетии проводит в учебных заведениях лекции по военной истории ингушей
Гендиректор фирмы в Ингушетии обвиняется в хищении 5,5 млн рублей бюджетных средств
Ингушский боксер Имран Оздоев стал бронзовым призером всероссийских соревнований
В столице Ингушетии стартовал первый этап командных интеллектуальных игр «Моя Россия»

Главное

Яндекс.Метрика

 