Ингушских школьников приглашают принять участие в танцевальном флешмобе ко Дню России

Для участия нужно записать на видео свой танец под песню Сергея Паради «Моя Россия, моя страна» и опубликовать его на своей странице (или родителя, педагога, учреждения) во «ВКонтакте» с хештегом #Россиякдш. При этом укажите регион, имя и фамилию, название коллектива или учреждения. Приветствуются работы с большим количеством участников.

20 лучших работ объединят в общий видеоролик и опубликуют на портале «Культурадляшкольников. РФ».

Имена победителей станут известны 3 июля. Их наградят сертификатами и подарками от проекта «Культура для школьников», сообщается на сайте проекта.