Благотворительность

Ингушский благотворительный фонд «Мял» подарил коляски инвалидам

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Благотворительный фонд «Мял», проявляя заботу о тех, кто в этом нуждается, оказал помощь инвалидам из сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии.

Так, Рамзан Юсупов инвалидом первой группы стал в 2015 году. Полиомиелит полностью лишил его возможности движения ещё в детстве, однако на начальном этапе путём протезирования работа опорно-двигательного аппарата была частично восстановлена. К сожалению, болезнь прогрессировала, и теперь Рамзан не ходит совсем.

О проблемах Юсупова стало известно руководству благотворительного фонда «Мял». Главная проблема инвалида, проживающего в полном одиночестве, состояла в приобретении специальной коляски. Его простая коляска исчерпала срок своей эксплуатации.

«Мы привезли ему две коляски — с электрическим приводом и «активную» комнатную коляску», — отметила директор благотворительного фонда Лейла Дзейтова.

Ещё один инвалид из Троицкого, 43-летний Абуязит Шаухалов, также получил от фонда новую коляску. Он долгое время испытывал затруднения в передвижении.

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