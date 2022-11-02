Ингушский благотворительный фонд «Мял» подарил коляски инвалидам

Так, Рамзан Юсупов инвалидом первой группы стал в 2015 году. Полиомиелит полностью лишил его возможности движения ещё в детстве, однако на начальном этапе путём протезирования работа опорно-двигательного аппарата была частично восстановлена. К сожалению, болезнь прогрессировала, и теперь Рамзан не ходит совсем.

О проблемах Юсупова стало известно руководству благотворительного фонда «Мял». Главная проблема инвалида, проживающего в полном одиночестве, состояла в приобретении специальной коляски. Его простая коляска исчерпала срок своей эксплуатации.

«Мы привезли ему две коляски — с электрическим приводом и «активную» комнатную коляску», — отметила директор благотворительного фонда Лейла Дзейтова.

Ещё один инвалид из Троицкого, 43-летний Абуязит Шаухалов, также получил от фонда новую коляску. Он долгое время испытывал затруднения в передвижении.