Ингушский борец Адам Белхороев завоевал бронзовую медаль на первенстве Ростова-на-Дону
Ингушский борец классического стиля стал бронзовым призером открытого первенства Ростова-на-Дону среди юношей до 16 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР, призера Олимпийских игр Бориса Крамаренко.
Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях приняли участие около 400 спортсменов из субъектов Российской Федерации.
Отмечается, что борец, представляющий клуб «Ади-Ахмад», Адам Белхороев выступал в весовой категории до 68 килограммов. Он занял 3-е место и стал бронзовым призером соревнований.
Напомним, ответственным на соревнованиях был старший тренер СК «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.