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Ингушский борец Адам Белхороев завоевал бронзовую медаль на первенстве Ростова-на-Дону

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Ингушский борец классического стиля стал бронзовым призером открытого первенства Ростова-на-Дону среди юношей до 16 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР, призера Олимпийских игр Бориса Крамаренко.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Федерации спортивной борьбы республики, в состязаниях приняли участие около 400 спортсменов из субъектов Российской Федерации.

Отмечается, что борец, представляющий клуб «Ади-Ахмад», Адам Белхороев выступал в весовой категории до 68 килограммов. Он занял 3-е место и стал бронзовым призером соревнований.

Напомним, ответственным на соревнованиях был старший тренер СК «Ади-Ахмад» Ислам Арапханов.

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