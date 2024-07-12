В Малгобеке Ингушетии юные боксеры соревновались в рамках марафона «Сила России»

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном отделении ЕР, в мероприятии приняли участие партийный активист Усман Евлоев, чиновник Ераки Гантемиров, а также тренеры команд, депутаты городского совета.

Отмечается, что юные мастера кожаной перчатки состязались в разных весовых категориях. Общее количество участников составило около 20 человек. По итогам турнира победителям были вручены грамоты.

"Такие мероприятия важны для развития спорта в нашем городе. Они не только дают возможность молодым спортсменам проявить себя, но и прививают им любовь к спорту и здоровому образу жизни«,- отметил секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Малгобека Усман Евлоев.