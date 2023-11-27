Ингушский драмтеатр готовит для зрителей новый спектакль «Свекровь и шесть невесток»

«Новый спектакль — всегда волнующее событие для актеров, режиссера и всей труппы театра. Это не просто выход на сцену, это возможность рассказать историю, пережить эмоции и поделиться своим творчеством с публикой. Атмосфера в театре наполнена особым настроением — все заняты подготовкой и последними репетициями, продумыванием мельчайших деталей», — рассказал нашему изданию собеседник.

По его словам, актеры вживаются в свои роли, оттачивают реплики, вместе с режиссером-постановщиком Фатимой Ахкильговой ищут новые подходы к образам, более глубокие связи со своими персонажами.

Добавим, что комедия на ингушском языке предназначена для семейного просмотра.