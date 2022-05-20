Ингушский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера
Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает на премьеру спектакля по пьесе Жан-Батиста Мольера «Лекарь поневоле» на ингушском языке, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.
Режиссер-постановщик — народная артистка Ингушетии Фатима Ахкильгова.
«Лекарь поневоле» — одна из самых известных пьес Мольера, отличающаяся абсурдностью ситуации и искрометным юмором. Постановку в театре ставят в рамках программы «Пушкинская карта».
Премьера спектакля состоится 4 июня во Дворце культуры г. Назрани. Начало — в 17:00.
Стоимость билета — 300 рублей. Чтобы приобрести билет в рамках программы «Пушкинская карта», переходите по ссылке.