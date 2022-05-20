Ингушский драмтеатр приглашает на премьеру спектакля «Лекарь поневоле» по пьесе Мольера

Режиссер-постановщик — народная артистка Ингушетии Фатима Ахкильгова.

«Лекарь поневоле» — одна из самых известных пьес Мольера, отличающаяся абсурдностью ситуации и искрометным юмором. Постановку в театре ставят в рамках программы «Пушкинская карта».

Премьера спектакля состоится 4 июня во Дворце культуры г. Назрани. Начало — в 17:00.