Ингушский дзюдоист Джафар Костоев будет выступать за сборную Объединенных Арабских Эмиратов

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Джафар выступает в весовой категории до 100 кг. Он является чемпионом России по дзюдо, победителем юношеского первенства Европы, вице-чемпионом недавнего профессионального турнира в Красноярске.

Костоев намерен добиться высоких результатов за сборную ОАЭ и добраться до Олимпийских игр в Париже.