Ингушский дзюдоист Джафар Костоев вошёл в топ-20 мирового рейтинга
Ингушский дзюдоист Джафар Костоев, выступающий за ОАЭ, вошёл в топ-20 мирового рейтинга.
Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», это произошло после успешного выступления спортсмена в рейтинговом турнире серии «Большой шлем» в Париже Paris Grand Slam 2023.
Единоборец из Ингушетии поднялся сразу на несколько позиций и занимает 18-е место среди лучших дзюдоистов мира в весовой категории до 100 кг. Отмечается, что ещё несколько месяцев назад он не попадал даже в рейтинг.