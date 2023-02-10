Ингушский дзюдоист Джафар Костоев вошёл в топ-20 мирового рейтинга

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», это произошло после успешного выступления спортсмена в рейтинговом турнире серии «Большой шлем» в Париже Paris Grand Slam 2023.

Единоборец из Ингушетии поднялся сразу на несколько позиций и занимает 18-е место среди лучших дзюдоистов мира в весовой категории до 100 кг. Отмечается, что ещё несколько месяцев назад он не попадал даже в рейтинг.