Ингушский футболист в составе махачкалинского «Динамо» Хазбулат Хамхоев отличился в очередном матче

Он отстоял свои ворота на ноль уже десятый матч подряд и для голкипера это стал 21 «сухой» матч из 27 проведенных встреч. В результате махачкалинское «Динамо» выиграло у нальчикского «Спартака» в рамках 31 тура группы 1 первенства среди клубов второго дивизиона ФНЛ. Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Труд» имени Е. Исинбаевой и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

«Победный гол в матче был забит в конце первого тайма. На 44 минуте махачкалинцы заработали пенальти, который реализовал Абакар Гаджиев. После перерыва нальчане имели реальный шанс отыграться, когда на 53 минуте уже в ворота «Динамо» был назначен пенальти. К точке подошел Мурат Бекбоев, который не сумел переиграть ингушского вратаря махачкалинцев Хазбулата Хамхоева — страж ворот отбил мяч ногами, что позволило сохранить победный результат для динамовцев», — сообщил Ingfootball. ru.

Махачкалинское «Динамо» набрало 71 очко и поднялось на единоличное первое место в турнирной таблице. «Спартак-Нальчик» с 34 баллами в активе идет на 11 строчке в таблице. В следующем туре динамовцы 22 мая сыграют на выезде против ростовской «Чайки».