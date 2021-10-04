Футбол

Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против команд Словакии и Словении

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Ингушский спортсмен, полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против команд Словакии и Словении, сообщил сайт Российского футбольного союза.

В рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет на выезде со сборной Словении в Мариборе.

Напомним, после шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы H (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.

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