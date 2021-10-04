Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России для подготовки к матчам против команд Словакии и Словении

В рамках отборочного турнира чемпионата мира — 2022 сборная России 8 октября примет в Казани команду Словакии, а 11 октября сыграет на выезде со сборной Словении в Мариборе.

Напомним, после шести туров российская команда идет на втором месте в таблице группы H (13 очков), уступая лидирующей сборной Хорватии по разнице мячей.