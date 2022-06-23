Ингушский госуниверситет и движение «Волонтеры-медики» подписали соглашение о сотрудничестве

Предметом документа, подписанного ректором ИнгГУ Фатимой Албаковой и председателем ВОД «Волонтеры-медики» Марией Якунчиковой, является развитие медицинского и социального добровольчества, разработка совместных проектов, направленных на вовлечение подрастающего поколения. Кроме того, будет осуществляться совместная организация и проведение мероприятий, способствующих расширению волонтерского движения в Ингушетии.

По словам собеседника газеты «Ингушетия», в ИнгГУ волонтерство находится на этапе активного развития. Штаб волонтеров-медиков осуществляет свою деятельность с 2018 года. Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит укрепить налаженное ранее взаимодействие.

«Ребята помогают в медицинских организациях, обучают правилам первой помощи, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, занимаются профилактикой заболеваний, содействуют развитию донорства крови и костного мозга, популяризируют здоровый образ жизни, проводят профориентационную работу среди школьников, оказывают психологическую помощь населению», — рассказал представитель пресс-службы.

Мария Янчикова вручила ингушским активистам движения «Волонтеры-медики» благодарственные письма.