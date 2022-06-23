Соглашение

Ингушский госуниверситет и движение «Волонтеры-медики» подписали соглашение о сотрудничестве

0

Ингушский государственный университет и Всероссийское общественное движение «Волонтеры медики» подписали соглашение о развитии добровольческой деятельности в сфере здравоохранения, сообщила пресс-служба вуза.

Предметом документа, подписанного ректором ИнгГУ Фатимой Албаковой и председателем ВОД «Волонтеры-медики» Марией Якунчиковой, является развитие медицинского и социального добровольчества, разработка совместных проектов, направленных на вовлечение подрастающего поколения. Кроме того, будет осуществляться совместная организация и проведение мероприятий, способствующих расширению волонтерского движения в Ингушетии.

По словам собеседника газеты «Ингушетия», в ИнгГУ волонтерство находится на этапе активного развития. Штаб волонтеров-медиков осуществляет свою деятельность с 2018 года. Подписанное соглашение о сотрудничестве позволит укрепить налаженное ранее взаимодействие.

«Ребята помогают в медицинских организациях, обучают правилам первой помощи, сопровождают спортивные и массовые мероприятия, занимаются профилактикой заболеваний, содействуют развитию донорства крови и костного мозга, популяризируют здоровый образ жизни, проводят профориентационную работу среди школьников, оказывают психологическую помощь населению», — рассказал представитель пресс-службы.

Мария Янчикова вручила ингушским активистам движения «Волонтеры-медики» благодарственные письма.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Гибель мужчины от удара током под ЛЭП расследуют в Ингушетии
Ингушский драмтеатр приглашает на онлайн-показ спектакля «Эх, женихи!»
Олимпийский чемпион Хасан Халмурзиев отличился в составе петербургского клуба «Явара-Нева»
В Ингушетии начал работу летний читальный зал Национальной библиотеки
Команда МЧС Ингушетии поднялась на Столовую гору
Ингушские спортсмены стали призерами чемпионата МЧС России по рукопашному бою
В Ингушетии около 500 выпускников сдают ЕГЭ по русскому языку в резервные сроки
В городе Малгобеке Ингушетии провели рейды по торговым объектам
В мэрии города Карабулака Ингушетии поддержали строительство волейбольной площадки
В Ингушетии проведут спортивные мероприятия под лозунгом «Мы выбираем жизнь»
До 7% снижена ставка по программе «Льготная ипотека»

Главное

Яндекс.Метрика

 