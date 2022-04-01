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Ингушский госуниверситет и МФТИ подписали соглашение о создании консорциума

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В Ингушском государственном университете состоялось подписание соглашения о создании консорциума, учредителями которого стали Московский физико-технический институт, ИнгГУ и региональное министерство образования, сообщила пресс-служба вуза.

Партнерами соглашения выступили общеобразовательные школы республики и центр молодежного инновационного творчества.

Одной из ключевых задач консорциума является отбор наиболее талантливых учащихся в области физики, математики, естественных наук, а также создание условий для предотвращения оттока талантливых выпускников школ из региона. В рамках встречи участники обсудили вопросы повышения качества образования, привлечения молодежи к научно-исследовательской деятельности.

«Программа консорциума даст возможность вырастить специалистов в области современных технологий и естественно-научных направлений. У студентов, получивших квалификацию на базе МФТИ, значительно больше шансов трудоустроиться, в том числе в университет», — сказала ректор ИнгГУ Фатима Албакова.

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