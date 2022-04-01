Ингушский госуниверситет и МФТИ подписали соглашение о создании консорциума
В Ингушском государственном университете состоялось подписание соглашения о создании консорциума, учредителями которого стали Московский физико-технический институт, ИнгГУ и региональное министерство образования, сообщила пресс-служба вуза.
Партнерами соглашения выступили общеобразовательные школы республики и центр молодежного инновационного творчества.
Одной из ключевых задач консорциума является отбор наиболее талантливых учащихся в области физики, математики, естественных наук, а также создание условий для предотвращения оттока талантливых выпускников школ из региона. В рамках встречи участники обсудили вопросы повышения качества образования, привлечения молодежи к научно-исследовательской деятельности.
«Программа консорциума даст возможность вырастить специалистов в области современных технологий и естественно-научных направлений. У студентов, получивших квалификацию на базе МФТИ, значительно больше шансов трудоустроиться, в том числе в университет», — сказала ректор ИнгГУ Фатима Албакова.