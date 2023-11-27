Ингушский госуниверситет приглашает к участию в фотоконкурсе «Ингушетия глазами молодежи»
В Ингушском государственном университете в рамках программы «Обучение служением» стартовал фотоконкурс «Ингушетия глазами молодежи!», сообщает пресс-служба вуза.
К участию приглашаются молодые фотографы, профессионалы и любители, в возрасте от 14 до 35 лет.
Как рассказал собеседник, фотографии можно представить в одной или нескольких номинациях: «Красота природы Ингушетии», «Архитектурное наследие Ингушетии», «Второй дом: мое любимое место», «Мудрость старших поколений», «Красивый рассвет. Красивый закат», «Монохромная / черно-белая фотография», «Образ наставника».
Лучшие работы будут представлены на выставке, которая состоится в декабре в ИнгГУ. Кроме того, все работы фотоконкурса сохраняются в группе https://t. me/fotobank_ingushetia.
Для участия нужно заполнить анкету (https://clck. ru/36K3Kk) или отправить заявку на почту fotobank. inggu@gmail. com.