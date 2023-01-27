Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырев выйдет на профессиональный поединок в Самаре

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», оба соперника являются чемпионами Евразии среди профессионалов. Поединки пройдут в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в Самаре. Открытие турнира состоится в субботу, 28 января.

Напомним, открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах Original и Point contact), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (Gi и No-Gi).