Единоборства

Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырев выйдет на профессиональный поединок в Самаре

0

Ингушский кикбоксер Ахмед Богатырев выйдет на профессиональный поединок против тхэквондиста Александра Атажанова в рамках фестиваля единоборств «Кубок Губернатора Самарской области».

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», оба соперника являются чемпионами Евразии среди профессионалов. Поединки пройдут в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого» в Самаре. Открытие турнира состоится в субботу, 28 января.

Напомним, открытый турнир позволит ведущим и начинающим спортсменам повысить уровень своего мастерства в соревнованиях по тхэквондо и кикбоксингу (в разделах Original и Point contact), а также в двух разделах бразильского джиу-джитсу (Gi и No-Gi).

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия в 2023 году в рамках национального проекта «Культура» освоит 86,5 млн руб.
Соглашения на 4,8 млрд руб. заключат власти Ингушетии на реализацию нацпроектов
В попытке купить квадроцикл у мошенника житель Ингушетии потерял 35 тыс. рублей
Суд в Ингушетии приговорил жителя Дагестана к 3,5 годам колонии за пьяную езду и хранение наркотиков
На вакцинацию детей от полиомиелита выделены средства из Национального фонда Ингушетии
Численность занятых в малом бизнесе в Ингушетии выросла более чем на 20%
В МВД по Ингушетии назвали ложной информацию о задержании министра Коробкина
Торговые центры в Ингушетии проверяют на безопасность
В Ингушетии намерены в два раза увеличить число волонтеров
Сертификаты на покупку жилья получили беженцы из Херсона и Херсонской области в Ингушетии
В Ингушетии пожилая продавщица суррогатного алкоголя пыталась подкупить правоохранителя

Главное

Яндекс.Метрика

 