9 мая

Ингушский народ гордится майором Цуровым, командовавшим расчетом «Ярсов» на параде — Калиматов

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, выступая на праздничном концерте в ДК Назрани, заявил, что ингушский народ гордится майором Магомедом Цуровым, командовавшим расчетом «Ярсов» на параде Победы в Москве.

«Парад смотрю, вдруг слышу: 54-я гвардейская дивизия, установка «Ярс», командует расчетом майор Магомед Цуров. У нас много достойных офицеров в Российской армии, и когда слышишь такое, а это — на весь мир, то гордишься. Он чей-то внук, сын, отец, это — наша частица», — эмоционально и искренне сказал Калиматов.

В своем Телеграм-канале он написал: «Сегодня на параде Победы в Москве расчетом «Ярсов» — ядерными ракетами сдерживания, командовал наш земляк, выпускник военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого Магомед Цуров. Высокое доверие со стороны командования оказано Магомеду благодаря его блестящей подготовке и воинской дисциплине его батальона».

Глава считает, что добиться в свои молодые годы таких успехов в карьере может только настоящий офицер, для которого в службе мелочей не бывает. И таких военнослужащих из Ингушетии в российских войсках очень много.

Калиматов добавил, что такие люди высоко несут честь народа.

В концертную программу к 78-летию Победы с участием артистов государственной филармонии республики и учащихся ГКК вошли сценические постановки, различные произведения эстрадного и поэтического жанра времен Великой Отечественной войны.

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