Театр

Ингушский театр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»

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Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает всех на онлайн-показ спектакля «Ханума», в постановке главного режиссера театра, народного артиста республики Мурада Галаева, сообщила пресс-служба учреждения.

«Пьеса Авксентия Цагарели пользуется огромной любовью нескольких поколений зрителей. Знаменитые экранизации и театральные постановки приносили этому сюжету непременный успех. «Ханума» — классическая комедия-водевиль с национальной музыкой, легендами, тостами, полными своеобразного юмора», — сказано в релизе.

Трансляции можно посмотреть на Rutube-канале драмтеатра имени Базоркина.

 

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