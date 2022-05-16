Ингушский театр имени Базоркина приглашает на онлайн-показ спектакля «Ханума»

Ингушский государственный драматический театр имени Идриса Базоркина приглашает всех на онлайн-показ спектакля «Ханума», в постановке главного режиссера театра, народного артиста республики Мурада Галаева, сообщила пресс-служба учреждения.

«Пьеса Авксентия Цагарели пользуется огромной любовью нескольких поколений зрителей. Знаменитые экранизации и театральные постановки приносили этому сюжету непременный успех. «Ханума» — классическая комедия-водевиль с национальной музыкой, легендами, тостами, полными своеобразного юмора», — сказано в релизе.