Ингушский УФАС обвинил регионального оператора в ущемлении прав потребителей

Как сообщил руководитель УФАС Батыр Точиев, поступила жалоба от ЖКХ одного из городов республики на действия регионального оператора ООО «Экосистема», выразившиеся в злоупотреблении доминирующим положением, путем оказания услуг по обращению с ТБО в отсутствии единого действующего тарифа.

Он напомнил, что есть тарифы, регулируемые государством и нерегулируемые: здесь как раз-таки они подлежат госконтролю. Устанавливает тариф на территории республики Государственная жилищная инспекция.

По словам представителя «Экосистемы», пакет документов был представлен, однако, уполномоченный орган заявил, что он неполный и нарушает нормы ценообразования.

«В настоящее время, получается, что региональный оператор работает по старому тарифу с 2021 года, установленному на 2022 год. Но даже этот тариф был отменен на основании протеста прокуратуры региона. Никаких действий ООО «Экосистема» не предприняло и продолжило работать по старому тарифу», — отметил Точиев.

По его словам, комиссия приняла решение о виновности ООО «Экосистема» в нарушении антимонопольного законодательства, согласно которому запрещаются любые действия монополиста, направленные на ущемление прав потребителей. «А здесь как раз-таки ущемление идет: не установив тариф, взимают старую цену, неактуальную на сегодняшний день», — добавил руководитель УФАС.