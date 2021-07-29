Инновационная деятельность Асет Абдурзаковой отмечена благодарностью Академии народной энциклопедии
Художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ингушетии Асет Абдурзакова отмечена благодарностью дирекции Академии народной энциклопедии международного инновационного проекта «Моя Отчизна» за организацию и активное ведение инновационной деятельности, сообщила пресс-служба учреждения.
Главными задачами проекта являются изучение и популяризация истории и культуры, привлечение к творчеству и исследовательской работе, продвижение исследовательских, методических и творческих достижений, оказание методической помощи и финансовой поддержки участникам проекта.
Отметим, что Асет Абдурзакова является активным участником проекта, все представленные ею работы вошли в число призеров и были изданы в сборнике исследовательских, методических и творческих работ «Моя Отчизна».