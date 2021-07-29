Инновационная деятельность Асет Абдурзаковой отмечена благодарностью Академии народной энциклопедии

Главными задачами проекта являются изучение и популяризация истории и культуры, привлечение к творчеству и исследовательской работе, продвижение исследовательских, методических и творческих достижений, оказание методической помощи и финансовой поддержки участникам проекта.

Отметим, что Асет Абдурзакова является активным участником проекта, все представленные ею работы вошли в число призеров и были изданы в сборнике исследовательских, методических и творческих работ «Моя Отчизна».