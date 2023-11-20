Иномарку угнали ночью в Назрановском районе Ингушетии

«В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратился местный житель с заявлением о том, что примерно в 3 часа ночи, 20 ноября, неизвестный путем свободного доступа украл его автомашину Volvo 940, стоимостью 300 тыс. рублей», — сказал представитель ведомства.

В действиях угонщика усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК России (кража).