Кража

Иномарку угнали ночью в Назрановском районе Ингушетии

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Правоохранители региона расследует хищение иномарки, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе министерства внутренних дел по республике.

«В дежурную часть ОМВД России по Назрановскому району обратился местный житель с заявлением о том, что примерно в 3 часа ночи, 20 ноября, неизвестный путем свободного доступа украл его автомашину Volvo 940, стоимостью 300 тыс. рублей», — сказал представитель ведомства.

В действиях угонщика усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК России (кража).

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