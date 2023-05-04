Наркотики

Иностранка пыталась сбыть в Ингушетии крупную партию героина

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46-летняя иностранная гражданка пыталась сбыть в Ингушетии крупную партию героина, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Действуя в группе лиц по предварительному сговору, женщина в январе текущего года приехала из Москвы в Нальчик, где приобрела наркотическое средство массой 28,5 гр.

Затем она перевезла героин в Назрань для сбыта бесконтактным способом через «закладки», получая денежное вознаграждение и передавая информацию сообщнице через мессенджер в сети «Интернет».

Иностранка была задержана сотрудниками ОМВД России по Назрани с поличным, а наркотическое средство изъято из незаконного оборота.

В отношении обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд.

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