Инвестиционный потенциал Ингушетии оценили представители Минэкономразвития России

Отмечается, что для представителей федерального ведомства организовали ознакомительную поездку по простаивающим предприятиям, которые Глава региона Махмуд-Али Калиматов определил в качестве приоритетных. В частности, речь шла о кирпичном заводе «Гиперпресс», предприятии по добыче и переработке доломитовых известняков «Кавдоломит», антенно-мачтовом заводе «Центр», технопарке «Сердало» и заводе легких сплавов «ВИЛС».

После в правительстве республики состоялось заседание рабочей группы по оценке инвестиционного потенциала субъекта при участии представителей ответственных ведомств, инвесторов и руководителей предприятий. Ключевыми отраслями с наибольшим потенциалом для инвестиций были определены энергетика, сельское хозяйство и производство.

В пресс-службе напомнили, что в Ингушетии создан и действует инвестиционный совет, возглавляемый Махмуд-Али Калиматовым, представителями которого периодически рассматриваются заявки потенциальных инвесторов.

Власти региона активно работают над снижением бюрократической нагрузки, а также созданием специальных инвестиционных привилегий. К примеру, разработаны паспорта промышленных площадок с инфраструктурными возможностями, созданы инвестиционные ниши, позволяющие инвесторам формировать свои предложения исходя из потребностей региона, проведена работа по заполнению резидентами промышленных площадок, сформирован залоговый фонд, предоставляются льготные кредиты, снижена налоговая нагрузка.

«Люди хотят развивать свой бизнес, вкладываться в проекты в тех регионах, где для них созданы максимально удобные условия, где они потратят минимум времени на оформление документов, на создание инфраструктуры, где им предоставляются налоговые преференции. Поскольку мы являемся заинтересованной стороной, нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы инвестиционная среда у нас была самой комфортной для инвестора. Это касается всех сторон и, в первую очередь, человеческого отношения к нему. Мы должны относиться к инвесторам, как к самым дорогим людям», — считает руководитель субъекта.

Между тем, Игорь Храновский подтвердил уникальные инвестиционные возможности региона, оценил проводимую в этой части работу.

«Привлечение инвестиций для развития экономики и создания новых рабочих мест крайне важно. Вообще, регионы Северного Кавказа, в том числе Ингушетия, обладают гораздо большими возможностями и скрытыми резервами, чем они пользуются. Поэтому требуется переосмыслить некоторые моменты и принять новые меры, которые поспособствуют устойчивому экономическому развитию республики и повышению уровня жизни ее жителей. Мы со своей стороны готовы предоставить необходимые формы помощи для реализации проектов», — отметил руководитель департамента социально-экономического развития.

По итогам встречи были обозначены ключевые задачи, по которым даны поручения, включая создание дорожных карт по каждому предприятию.