Призыв

Из Ингушетии весной на службу в армии будет призвано 250 человек

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Заседание республиканской призывной комиссии

В Ингушетии в плановом порядке идет подготовка к проведению весенней призывной кампании в сроки, установленные законодательством, с 1 апреля по 15 июля текущего года.

На заседании республиканской призывной комиссии под руководством Главы региона Махмуд-Али Калиматова, военком республики Заурбек Гадоборшев сообщил, что весной будет призвано 250 человек. Им предстоит служба в войсках Национальной гвардии, ВКС, ВВС, в войсках сухопутных сил и ВМФ.

«Отправки из республики начнутся после 15 апреля и завершить их желательно до конца мая, чтобы в дальнейшем сосредоточить усилия для выполнения задания на отбор граждан для прохождения военной службы по контракту», — отметил Гадаборшев.

По его словам, военными комиссариатами республики совместно с главами администраций муниципалитетов и сельских поселений начата агитационно-разъяснительная работа среди населения. К данной работе привлечены общественные организации и представители духовенства. Во все администрации переданы списки граждан, подлежащих призыву.

По данным регионального Минздрава, в целях подготовки к весеннему военному призыву ведомством проведена работа по формированию районных врачебных медицинских комиссий, издан приказ об организации весенней призывной медкомиссии.

Руководитель субъекта обратил внимание участников заседания на то, что, в первую очередь, разъяснительная работа с населением влияет на эффективность реализации призывной кампании.

«У призывников должно сложиться понимание того, что служба в армии — это гражданский долг каждого мужчины и обязанность, прописанная в Конституции России. Молодые ребята не понимают, но им нужно объяснять, что год службы в армии пойдет им только на пользу. Именно здесь они могут закалить характер, стать дисциплинированным, обучиться профессии и улучшить свою физическую форму», — подчеркнул Калиматов.

Он указал на то, чтобы молодым людям и их родителям в обязательном порядке объясняли, что призывников не будут направлять в зону проведения СВО, информирует пресс-служба Главы и правительства республики.

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