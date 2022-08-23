Из-за аномальной жары в Ингушетии сдвинулись сроки уборки урожая

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В Ингушетии сдвинулись сроки уборки урожая из-за аномальной жары. Но на результате это не скажется, и осенний сев регион начнет своевременно, сообщает пресс-служба регионального Минсельхоза.

«В этом году погода внесла свои коррективы в ход работ, и мы начали уборку позже обычного. Но на результатах это не сказалось, я надеюсь, мы завершим уборочную кампанию в регионе качественно и в срок. Кроме того, сейчас важно подготовиться к осеннему севу», — сказал и. о. замминистра Илез Келигов в ходе совещания с аграриями.

Также участники встречи обсудили несколько вопросов повестки, в частности, завершение уборки зерновых колосовых культур, заготовку кормов, подготовку к севу озимых зерновых, обработку почвы и засыпку семян.

В совещании также приняла участие замруководителя регионального филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Мариям Мурадова, которая призвала представителей ГУПов тщательно готовить семена перед началом сева, чтобы получить качественное зерно.

«Хочу отметить, что исследованные нами образцы зерна показывают, что необходимо обязательно проводить севооборот, обрабатывать семена, чтобы избежать заболеваний посевов», — подчеркнула Мурадова.

Напомним, на сегодняшний день в регионе к успешному завершению идут кормозаготовительные работы, сельхозтоваропроизводители региона готовят почву и семена к осеннему севу.

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