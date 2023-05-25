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К 31-летию Ингушетии в регионе намечено около 100 мероприятий

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ДК в городе Сунжа

К 31-летию Ингушетии в регионе намечено около 100 мероприятий — праздничные концерты в ДК, выставки, творческие конкурсы, спектакли, круглые столы, фестиваль с участием коллективов народных промыслов и другие.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, центральное праздничное мероприятие пройдет 4 июня на площади перед Дворцом культуры города Сунжа. Здесь же состоится открытие художественной галереи, где пройдет выставка творческих работ художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.

Не менее важным станет другое событие — празднование в концертном зале ДК города 100-летия общенациональной газеты «Сердало» («Свет»). На данном мероприятии государственная филармония имени Ахмеда Хамхоева представит концертную программу.

«В этом году мы отмечаем 100-летие нашей газеты «Сердало». Мною было принято решение отметить вековой юбилей издания именно 4 июня, в День возрождения нашей Республики Ингушетия. В этот день распахнет свои двери и первая в республике художественная галерея, которая станет местом культурного притяжения для творческих людей и, конечно же, для жителей и гостей республики. Это очень важное мероприятие и на нас лежит большая ответственность, мы должны сделать так, чтобы в каждом населенном пункте для людей было создано праздничное настроение», — отметил Глав региона Махмуд-Али Калиматов.

Также в столице Ингушетии Магасе с 3 по 5 июня состоится фестиваль-выставка «Мы вместе», в рамках которого будут проводиться: мастер-классы и выставки мастеров народных промыслов регионов России, выступления творческих коллективов национального танца, концерт патриотической песни.

Мемориальный комплекс жертвам репрессий откроет выставку «Ингушетия сквозь века», также 4 июня можно будет бесплатно посетить государственный музей краеведения имени Тугана Мальсагова. Центр культурного развития в Магасе проведет тематическое мероприятие, а в Ингушском государственном драматическом театре имени Идриса Базоркина покажут спектакль «Падение Джанхота» по пьесе Саида Чахкиева.

Напомним, 4 июня 1992 года Верховным Советом РСФСР был принят Закон об образование Ингушской Республики (Республики Ингушетия) в составе Российской Федерации.

1 мая 1923 года во Владикавказе вышел первый номер общенациональной газеты «Сердало».

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