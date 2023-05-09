К 9 мая в фильме «НеЗабытые» покажут историю об ингушском фронтовике

«С этого момента началась кропотливая работа — 30 съёмочных смен, 300 часов отснятого материала, 12 продакшенов и сотни экспертов: историков, поисковиков, реконструкторов, писателей, костюмеров, композиторов, музыкантов, актеров, блогеров. Тысячи официальных писем и документов. Это огромный труд, проделанный, чтобы показать — никто не забыт, ничто не забыто. От идеи до первого мотора прошел месяц», — прокомментировал газете «Ингушетия» руководитель Insight People в регионе и линейный продюсер Рашид Хамхоев.

По его словам, фильм покажет военно-историческую драму из восьми новелл — «Доча», «Алешка», «Егерь», «Преступление», «Капитан», «Потеря», «Память», объединенных общей художественной концепцией и посвященных памяти героев Второй Мировой Войны.

«Уникальность фильма в том, что он создан блогерами продюсерского центра «Инсайт люди» из разных регионов, такого еще не было — Москва, Ленинградская область, Вологда, Омск, Старый Оскол, Магас, Пенза, Волгоград, Белгород, Улан-Удэ, Владивосток и Томск. В Ингушетии главную роль сыграл Заслуженный артист РИ Батыр Доскиев», — добавил Хамхоев.

Фильме уже можно посмотреть 8 мая можете на RUTUBE.