Калиматов анонсировал открытие центра IT-технологий в будущем году

«В республике будет создан центр IT-технологий. У нас есть инвестор, который будет реализовывать данный проект. Здание площадью 10 тыс. кв. м он у нас выкупил, договор сейчас заключаем», — цитирует Калиматова пресс-служба руководителя региона.

Как отметил Глава субъекта, центр высоких технологий появится в ингушской столице Магасе. Обучать программированию будут известные в этой сфере преподаватели, в том числе зарубежные.

«Через год-полтора состоится первый набор студентов. Сейчас много новых технологий, они стремительно развиваются, и в них надо вникать», — добавил Калиматов.

Как уточнили газете «Ингушетия» в пресс-службе, первый в Ингушетии IT-парк стоимостью 800 млн рублей создадут в республике при активной поддержке АО «Кавказ. РФ» в рамках экономического развития региона.

«Парк «Орион» создается в целях локализации участников IТ-кластера региона, в частности, резидентов Центра инновационных разработок. У Ингушетии будет своя площадка по обеспечению максимально благоприятных условий для эффективных IТ-разработок как стартап-проектам, так и крупными IТ-компаниями на всех стадиях: от идеи и проектирования до создания и внедрения конечного инновационного продукта», — рассказал собеседник.

По данным Кабинета министров Ингушетии, всего за несколько лет региональные власти намерены запустить шесть крупных промышленных парков за 5,1 млрд рублей при поддержке федерального правительства.