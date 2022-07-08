Религия

Калиматов поздравил мусульман республики с Днем Арафа

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Глава Ингушетии Махмуд-Али поздравил мусульман республики со священным Днем Арафа.

«День Арафа — самый дорогой из дней. За совершение благих поступков в этот день вознаграждение увеличивается многократно», — написал руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

Он отметил, что во всех населенных пунктах республики проводится масштабная благотворительная акция, малоимущие и нуждающиеся семьи республики получают жертвенных животных.

«Пусть молитвы наших паломников к священным местам мусульман Мекку и Медину будут услышаны, а наши жертвоприношения и добрые деяния наполнят наши сердца чувством взаимной любви, милосердия и сострадания», — добавил Калиматов.

В 2022 году День Арафа выпадает на 8 июля. По-другому этот праздник можно назвать — Днем покаяния. Мусульмане чтят в этот день проповедь пророка Муххамада (да благословит Его Аллах и приветствует!) на последнем году своей жизни. Принято считать, что это стало точкой совершенства в религии, и благословения Аллаха стали полными и законченными, тем самым став благословением для прощения грехов.

В связи с этим, мусульмане в День Арафа должны поститься и просить у Аллаха прощения за грехи свои.

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