Исламская викторина «Рамадан Мубарак» прошла в одной из школ Назрани

Мероприятие было организовано с целью проверки знаний об исламе среди школьников. В состав жюри вошли председатель Всероссийского межнационального союза молодежи по республике Инал Оздоев, представитель клиники психологической помощи Rehab Ислам Точиев и другие.

«По итогам викторины победу одержала команда «Турпалхо». Ребятам вручили грамоты и ценные призы», — отметил собеседник.

Ранее наше издание информировало о том, что мероприятие подобного рода также проводилось в Магасе, где юные чтецы Корана продемонстрировали свои навыки и умения в рамках конкурса «Шахьруль Къуран. Месяц Корана».

Конкурс был приурочен к священному месяцу Рамадан, председателем жюри выступил имам центральной мечети столицы Ингушетии Адам Мержоев.