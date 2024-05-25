В Ингушетии проходит Международный конкурс чтецов Корана

«Это событие является важной частью культурной жизни республики и способствует укреплению духовных и культурных связей», — отметил собеседник издания.

В конкурсе, организованном благотворительным фондом «Вошал» при поддержке властей Ингушетии, принимают участие имамы и чтецы Корана из различных уголков мира, включая ОАЭ, Египет, Йемен, Таджикистан и Россию.

В воскресенье, 26 мая, в 14 часов состоится торжественная церемония награждения участников.