Калиматов призвал жителей республики поддержать гастрономические бренды Ингушетии на конкурсе «Вкусы России»

«Уверен, что ни один из нас не отказался бы поесть мясо с галушками и попить чай с ингушской халвой и шоколадом «Магас». Это действительно очень вкусно! Все эти три гастрономических бренда Ингушетии представлены на конкурсе «Вкусы России», — написал Калиматов на своей странице Instagram.

Руководитель субъекта считает, что «ингушская национальная халва и шоколад «Магас» вполне смогут стать востребованными лакомствами и в других регионах».

«Ну, и наши знаменитые дулх-халтам (мясо с галушками) с чесночным соусом. Очень простая, но сытная и здоровая еда. Как можно большее количество людей за пределами Ингушетии должны это попробовать и захотеть к нам приехать. Потому что любое национальное блюдо надо пробовать на его родине», отметил Калиматов.

«Я прошу жителей республики активнее голосовать на сайте вкусыроссии. рф за представленную нами на конкурсе продукцию», — добавил он, напомнив, что он (конкурс) продлится до 7 ноября.

Отметим, что Фатима Галаева с ее фирменным шоколадом «Магас» пока на втором месте.

«Магас» — темный шоколад с восхитительным вкусом, вес плитки 100-150 грамм, индивидуальная упаковка. Продукция производится по стандартам «халяль». Собственные рецептуры производства делают этот шоколад особенным, ничем не похожим на других.